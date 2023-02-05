Konya'nın 28 ilçesinde eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 28 ilçede eğitime yarın 1 gün ara verildi. Konya- Antalya kara yolunun Seydeşiher- Akseki arası ise ulaşıma kapatıldı.

Kuraklık tehlikesi yaşayan Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaştı. Yağış ve buzlanma nedeniyle de başta il merkezinde Meram, Selçuklu ve Karatay ilçeleri olmak üzere; Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Cihanbeyli, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime yarın ara verildi. Kamu kurumunda çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak. Kentteki Selçuk Üniversitesinde de eğitime ara verilirken, Necmettin Erbakan Üniversitesinde ise on-line olarak eğitim görülecek.

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatıyla da kriz masası oluşturuldu. 10 çalışma grubunun yer aldığı kriz masasında 5 bin 508 personel bin 732 araçla görev yapıyor. Kriz masası çağrı merkezine düşen 41 vakadan 37'si sonuçlandırıldı, 4'ü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle eskiden köy statüsünden bulunan 11 mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Kızılay tarafından ihtiyaç halinde dağıtılmak üzere bin adet kumanya, Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 bin adet çorba ihtiyaç halinde dağıtılmak üzere hazır şekilde bekletiliyor.