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Konya'nın 2 ilçesinde uzaktan eğitim yapılacak

AA - Zehra Melek Çat - Güncel
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Konya'nın 2 ilçesinde uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararına göre, Hadim ve Taşkent'te kar yağışının yoğun devam etmesi, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, bugün uzaktan eğitim yapılacak.

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

Hisarcık, Hadim, Konya, kar, Güncel, Haberler

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