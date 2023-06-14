Konya'nın 2 ilçesinde sağanak etkili oldu

Konya'nın Karapınar ve Hüyük ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Karapınar ve Hüyük ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Karapınar'a bağlı Küçükbece yaylasında etkili olan sağanak nedeniyle ekili tarlalarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve ahırları su bastı.

Yaylada yaşayan Ali Yüksel "Asfalt üzerinden suların taştığını gördük, evimizin önüne arabayla giremedik. Hayvanlarımız su içindeydi. Allaha şükür hayvanlarımızı kurtardık." dedi.

Hüyük'te ev ve iş yerlerini su bastı

Hüyük'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle evlerin alt katlarını ve işyerlerini su bastı.

Hüyük Belediye ekipleri kamyonlarla kum getirerek işyerlerine ve evlere zarar veren selin yönü değiştirdi.

Hüyük-Beyşehir yolunda taşkın nedeniyle trafikte aksama oldu.

Hüyük Belediye ekiplerinin müdahalesi sonrası araçlar kurtarıldı.