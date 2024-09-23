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Konya Muhtarından İhtiyaç Sahiplerine Destek: 'Gönül Kapısı'

Konya Muhtarından İhtiyaç Sahiplerine Destek: 'Gönül Kapısı'
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde muhtar Yılmaz İncekara, 'Gönül Kapısı' adlı dükkanında maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara giyim ve gıda yardımı yapıyor. Hayırseverlerden gelen bağışlarla ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi amaçlanıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi muhtarı Yılmaz İncekara, "Gönül Kapısı" adını verdiği dükkanında maddi durumu yetersiz olan vatandaşların giyim ve gıda alışverişi yapmalarını sağlıyor.

İncekara, muhtarlık ofisi olarak da kullandığı dükkanında hayırseverler tarafından getirilen giysi, ayakkabı ve gıda gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine sunuyor.

İstanbul ve Konya'da konfeksiyon imalatı yapan ve emekli olup 6 ay önce muhtar seçilen İncekara, AA muhabirine, 2001'de üretim işini bitirip mağaza açtığını söyledi.

Bir süre sonra mağaza işini de bitirdiğini dile getiren İncekara, "Artık 6-7 yıldır mağazamız burası. Buraya ücretsiz giyim merkezi diyebiliriz. Hem gıda bankası hem giyim merkezi. Vatandaşlarımız ikinci el ya da yeni kıyafetleri getiriyor, biz de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

İncekara, Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nin 18 bin nüfusla Selçuklu'nun 5. büyük mahallesi olduğuna işaret ederek, sadece kendi mahallesindekilere değil, yönlendirilen tüm ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Okul döneminde forma ve kırtasiye desteği

Belirli ailelere ihtiyaçları ölçüsünde her sabah taze ekmek dağıtarak güne başladıklarını anlatan İncekara, "Mahalledeki 3 ilkokulun müdürlerini ziyaret ettim. İhtiyaç sahibi çocukları bize yönlendiriyorlar, biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Hem kırtasiye hem okul formaları şeklinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelinlikleri, abiyeleri ihtiyacı olanlara karşılıksız olarak veriyoruz. Onlar da kullandıktan sonra bize getiriyorlar başka biri daha sebeplensin diye. Mobilya ve beyaz eşyada da hayırsever bana ulaşıyor, ben de ihtiyacı olan bana ulaşsın diye paylaşım yapıyorum. Adreslerini veriyorum, gidip evden alıyorlar." diye konuştu.

Hayırseverlerin getirdiği gıda ürünlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten İncekara, adaklık kurbanların etini derin dondurucuda muhafaza edip ihtiyacı olanlara verdiklerini anlattı.

Muhtarın hedefi, kent genelinde yardımlaşma

Dükkanın düzeni ve temizliğinde de hayırseverlerle işbirliği yaptığını anlatan İncekara, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz eşyaları düzenliyor, asıyor, temizliğini yapıyor. Hedefim daha büyük bir mekan, şu an yerimiz dar. İkinci el kıyafetler genellikle düzgün geliyor ama bunların içinde sökük olabiliyor. Aşağıda makinem var. Tekstilci olduğum için tamir ediyorum, mağazaya koyuyoruz. Muhtar arkadaşlarımla iletişim halindeyim. 'Gönül Kapısı' diyorum. Bunu Konya genelinde herkese ulaştırmak istiyorum. Gönüllere girmenin tek yolu bu. Diğer muhtarlarla güç birliği yapmaya çalışıyorum. Onlar da ihtiyaç sahiplerini bana yönlendiriyor. Selçuklu Muhtarlar Derneği ile görüştük, bunu genele yaymayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel

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