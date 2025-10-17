Haberler

Konya Merkezli Narkokapan Operasyonu: 455 Şüpheli Yakalandı, 369'u Tutuklandı

Konya merkezli düzenlenen 'Narkokapan Konya' operasyonunda 455 şahıs gözaltına alınırken, 369’u tutuklandı. Operasyon, 14 Ekim 2025 tarihinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarından gerçekleştirildi.

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 455 şüpheliden 369'u tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, başsavcılık talimatı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 14 Ekim'de yapılan operasyonda 455 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 14 Ekim 2025 tarihli operasyonda hakkında işlem yapılan 455 şüpheliden 369'u tutuklanmış, 18 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 68 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel
