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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

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Konya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheliden 14'ü yakalandı.

KONYA merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya, Mersin, Kocaeli ve Karaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalaması çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Konya Yakalama Terör Soruşturma Gözaltı Politika Güncel Haberler

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