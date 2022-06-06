Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA / Melike Keskin - Güncel Cumhuriyet Konya Güncel Haberler

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