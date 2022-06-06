Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Melike Keskin - Güncel
 - Güncelleme:
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Melike Keskin - Güncel

Cumhuriyet Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title