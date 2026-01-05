Haberler

FETÖ/PDY'nin TSK'daki Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 20 Gözaltı

Konya merkezli yapılan operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik 20 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

KONYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 kişi haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Muğla ve Aydın'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildi. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
