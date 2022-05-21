Konya merkezli 'FETÖ'nün yeniden yapılanması' operasyonunda yakalanan 24 zanlıdan 15'i tutuklandı

Konya ve Ankara'da, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 24 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan FETÖ mensupları ile yakınlarına para yardımı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 Mayıs'ta, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik Konya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçıların da bulunduğu 24 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin, yeniden yapılandıktan sonra "gaybubet" olarak bilinen hücre evlerinde gizlendikleri, daha önceden haklarında işlem yapılan FETÖ mensupları ve yakınlarına para yardımı yaptıkları tespit edilmişti.