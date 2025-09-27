Haberler

Konya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Tutuklama

Konya'da nitelikli dolandırıcılık yapan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet güçleri, haksız kazanç sağladıkları belirlenen zanlılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Kırıkkale ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 32 milyon 959 bin 201 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen zanlıların evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
