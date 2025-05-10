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Konya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Konya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
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Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 1 milyon 335 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı. 89 milyon 250 bin lira dolandırıcılık kapsamındaki incelemeler sonucu gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, birçok ilde şüpheliler yakalandı.

Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 6 olayda 1 milyon 335 bin liralık dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hesap hareketleri üzerinden incelemeler yapan polis ekipleri, 89 milyon 250 bin liralık dolandırıcılığa karıştıkları tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Adana, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Hakkari, İstanbul, Karabük, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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