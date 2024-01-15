Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 9'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.