Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Haberler

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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

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