Konya Meram'da Gödene Mahallesi'nde trafik rahatlatılıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan Gödene Mahallesi'nde trafiği rahatlatacak yeni bir çalışmaya imza atıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde yürütülen kavşak düzenleme ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kavuş, teknik ekibinden süreç hakkında bilgi alırken çalışmaların etap etap ilerlediğini, bölge ulaşımının özellikle kış aylarında bir aksamaması yaşamaması adına gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

"Gödene mahallesi ulaşımı etap etap yenileniyor"

TOKİ'nin Konya'daki en büyük yapılanmalarından birinin Gödene Mahallesi'nde olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, "Gödene Mahallemizin nüfusu 15 yıldan bu yana artıyor. Tabii bu süre içinde yapılan yerler zamanla yıpranıyor. Bu yıpranmalardan yollar da payını alıyor. Kilitli taş ve parke yöntemiyle yapılan yolların bir kısmı da özellikle kış aylarında yaşanan yağışlardan dolayı olumsuz etkilendi. Biz de belediye olarak bu bölgeyi etap etap yeniliyoruz. Bu yıl da anayolumuz olan Hanedan Caddesi'ni ve cadde üzerindeki kavşak ile ilgili çalışmalara başladık. Özellikle kışın ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçmek, rahat ve konforlu bir ulaşım sağlayacak, kar küreme araçlarımıza engel olmayacak şekilde yeniden düzenliyoruz" dedi.

"İlk olarak Meram'da uygulanan rötar fıskiye sistemi buzlanmaya karşı etkili bir çözüm sunuyor"

Kış şartlarında ulaşımı rahatlatmak amacıyla solüsyon sistemini ilk olarak bu cadde üzerinde hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Kavuş, "İlk olarak bizim uygulamaya başladığımız rötar fıskiye sistemi sistemi kar yağışı başlar başlamaz otomatik olarak devreye giriyor. Buradaki solüsyon dolu tankımızla caddeye belirli aralıklarla solüsyon işlemi gerçekleştiriliyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiler yönünde buzlanma riski olan günlerde sistemi uzaktan otomasyon şeklinde çalıştırıyor, buzlanmaya mahal vermeden yolu solüsyonlamış oluyoruz. ve burada bir personel ihtiyacımız da oluşmuyor. Bu sistemi buradaki göbeğin ortasına da konuşlandırdık. Böylelikle kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ile birlikte hemşehrilerimiz herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyor" ifadelerini kullandı. - KONYA