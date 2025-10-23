Haberler

Konya Kulu'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Tutuklama

Güncelleme:
Kulu ilçesinde 1 Ocak-22 Ekim arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 10 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 1 Ocak-22 Ekim'de operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 17 kişinin tutuklandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan baskınlarda 543 uyuşturucu hap, 50,64 gram metamfetamin, 813 gram tütün, 926 gram esrar, 4 mililitre amfetamin ve 146 mililitre sıvı uyuşturucu, tabanca, çok sayıda kesici delici alet, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve uyuşturucu, kullanma aparatları ele geçirildi. Vatandaşın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla ve suçla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir."

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
