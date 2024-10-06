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Konya Kulu'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Konya Kulu'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Meteoroloji Kavsağı'nda Ömer G. idaresindeki 42 HG 630 plakalı otomobil ile Cevdet A. yönetimindeki 42 AOE 152 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Mehmet G. ve Mustafa K. yaralandı.

Yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

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