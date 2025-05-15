Konya Kulu'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok

Konya Kulu'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını açıkladı. Şu an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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