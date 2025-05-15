Konya Kulu'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Konya Kulu'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Hasar tespit ekipleri bölgedeki saha tarama çalışmalarına başladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Kulu'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, hasar tespit ekiplerinin Kulu'da saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurum, şunları kaydett:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu'da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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