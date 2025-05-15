Konya Kulu'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum söz konusu olmadığını, hasar tespit ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu'da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."