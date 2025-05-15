Konya Kulu'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Konya Kulu'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirtti. Şu an için herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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