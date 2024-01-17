Konya Kültür ve Turizm Derneği Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya'nın tarihine, kültürüne, eğitimine önemli katkılar sağlayan Konya Kültür ve Turizm Derneği'nin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nilgün Çelebi başkanlığında yapılan genel kurulda Konya'nın köklü sivil toplum kuruluşlarından olan derneğin başkanı Ahmet Yıldırım oldu.

Konya Kültür ve Turizm Derneğinin yeni yönetim kurulu Fatma Bahar Halıcı, Çağrı Özay, Nuri Keleş ve Muhammet Kemalettin Nokta'dan oluşurken; Mustafa Kınaç, Ali Şakir Yalçın, Serdar İşleyici, Koç Burhan Yavuz ile Yücel Güldest de yedek yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi.

1959 yılında kurulan Konya Kültür ve Turizm Derneği düzenlediği etkinlikte kentin tarihine, eğitime, kültür ve sanatına önemli katkı sağlamak amaçlanıyor.

Dernek, 1960 yılından itibaren Hazreti Mevlana'yı anma törenleri başta olmak üzere Uluslararası Mevlana Kongreleri, Türkiye Aşıklar Bayramı, Atlı Cirit Oyunları, Rahvan At Yarışları, Tarihi Yemek ve Folklor Kongreleri, Geleneksel Gül ve Güvercin Yarışmaları gibi daha birçok önemli etkinliği gerçekleştirdi.