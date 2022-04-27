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Karaman'da Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Murat Özünal - Güncel
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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

KARAMAN (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Karaman

Karaman'da vatandaşlar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Aktekke Camisi'nde Kadir Gecesi heyecanını yaşadı.

Vatandaşlar, kılınan namazların ardından dua etti.

AA / Murat Özünal - Güncel

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