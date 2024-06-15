Konya Kara Yolunda Kurban Bayramı Tatili Yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Konya kara yolunda yoğunluk oluştu. Antalya'ya gitmek isteyen tatilciler trafikte uzun süreler bekledi. Trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Konya kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.
Bayram tatilini Antalya'nın turistik merkezlerinde geçirmek isteyenler trafiğe neden oldu.
Konya kara yolunda, Akseki ile Seydişehir arasında oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Karadan ve havadan denetim yapan trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.