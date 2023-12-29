Konya ve Aksaray'da Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü Düzenlendi

Konya ve Aksaray'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan gazi ve şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Konya Şehitliği'ne yürüdü.

Burada okunan duanın ardından, program şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında 12 askerin şehit olduğunu anımsattı.

Derin acı ve hüzne boğulduklarını belirten Ege, "12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti. Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, ezanın semalarda yankılanması, milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Her karış toprak kanla sulanmış, bu uğurda milyonlarca can feda edilmiştir." diye konuştu.

Aksaray

Aksaray'da Ulu Cami önünde toplananlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine slogan atıp tekbirler getirerek 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şube Başkanı Dede Mehmet Akbulut, 12 silah arkadaşlarının şehit edildiği hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Yiğitlerin vatan uğruna ölüme korkusuzca yürüdüklerini belirten Akbulut, şöyle konuştu:

"Bir vatan uğruna 12 can şehadet şerbeti içti. Şuuru olanların dillerinin susması gözlerinin konuşması gerekiyor. Bu haberler bizleri derin bir yasa sokarak yüreklerimizi dağladı. Tüm Türkiye bu acıyı yüreklerinde hissetti. Vatanımızın birliği ve beraberliği için 12 kardeşimiz şehadete yürüdü. Şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz."

Yürüyüşe, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı.

Etkinlik, okunan duanın ardından sona erdi.