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Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük veda mesajı yayımladı

AA - Havva Dereağzı - Güncel
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük veda mesajı yayımladı

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, veda mesajı yayımladı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, veda mesajı yayımladı.

Büyük, mesajında, her bitişin yeni başlangıçları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Konya'da 3 yıldan fazla görev yaptığını hatırlatan Büyük, şunları kaydetti:

"Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hakikat yoluna düşerken ürettiğimiz ve yürüttüğümüz tüm çalışmaların özüne 'Gönlüne dokunamadığımız bir kişi bile kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek.' anlayışını yerleştirdik. Eğitimin bütün bileşenleri arasındaki iş birliği ve dayanışma ile toplumsal bütünleşmeye, değişim ve dönüşüme katkı sağlamaya çalıştık. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, hayırseverler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizle topyekun dayanışma içinde olduk. Zamanı ve mekanı paylaştığımız, yükümüze omuz veren herkese şükranlarımı sunarım."

Büyük, eğitim hizmetine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öncülüğünde Hatay'da devam edecek olmanın heyecanını yaşadığını aktardı.

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'e görevinde başarılar dileyen Büyük, "Konya'da birlikte hizmet etme imkanı bulduğum Valimiz Sayın Vahdettin Özkan'a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, sivil topluk kuruluşlarının temsilcilerine, çalışma arkadaşlarıma ve ilçe milli eğitim müdürlerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

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