Konya İl Jandarma Komutanı Özkul, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Özkul, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın, "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Özkul, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın çektiği "Annesinin biriciği" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" fotoğrafını tercih eden Özkul, "Spor"da "Sevgi koridoru", Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özlap'in "Hareket zamanı", "Günlük Yaşam" da ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini oyladı.

Tümgeneral Özkul, bütün karelerin birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere başarı diledi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
