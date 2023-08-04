Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, düzenlenen törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan atamalar hakkında kararlar, geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 51 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç getirildi.

"Bir başkentten başka bir başkente inşallah yolcuğumuz var"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Engin Dinç, "Ben Konya'ya alışmıştım, onu anladım. 2 yılı 15 veya 20 gün geçti Konya'dayız. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın ve Emniyet Genel Müdürümüzün takdirleri istikametinde Türkiyemizin başkentine, çok şerefli bir göreve atanmış bulunuyoruz. Selçuklu Devletinin başkentliğini yapmış böyle güzel bir şehirden, bir başkentten başka bir başkente inşallah yolcuğumuz var. Ben Konya'nın fahri hemşehrisiyim. Bundan sonra inşallah kalbimiz ve kapımız her zaman açık. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Emniyet Müdürü Engin Dinç, 2 yıldır görev yaptığı Konya'ya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli meslektaşları ile düzenlenen törende vedalaştıktan sonra Konya'dan ayrıldı. - KONYA