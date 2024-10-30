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Konya İhracatçılar Buluşması ile Şehir İhracatı 10 Milyar Dolara Yükseliyor

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ASKON ve KİP işbirliğiyle düzenlenen Konya İhracatçılar Buluşması'nda, 2023 yılı sonunda 10 milyar dolarlık ihracat hedefi vurgulandı. Konya'nın sanayi merkezi olma yolundaki yükselişi ve küresel piyasalarda elde edilen başarılar konuşuldu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi ile Konya İhracatçılar Platformu (KİP) işbirliği ile Konya İhracatçılar Buluşması düzenlendi.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Şube binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Konya'nın sanayi merkezi olarak yükselişini sürdüren bir şehir olduğunu söyledi.

Konyalı iş insanlarının dünyanın her bölgesiyle ticaret yaptığını dile getiren Sinacı, "Şehrimiz, 2023 yılını 3,5 milyar dolar ihracat ile kapattı. Her yıl ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz. 10. ayı da geride bırakırken, daralan küresel piyasalara rağmen çok iyi gidiyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla yeni rekorlara hep birlikte sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Konya'da çok farklı sektörlerde üretim ve ihracat yapıldığını belirten Sinacı, "Bugün de Konya ihracatını konuşmak, neler yapılabileceğini konuşmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Ben inanıyorum ki Konya'mız kısa vadede 10 milyar dolar ihraatı da görecek." diye konuştu.

Konya İhracatçılar Platformu Kurucusu Mustafa Kara da yaptığı konuşmada, Platform olarak kurulma amaçlarını ve çalışmalarını anlattı.

Kara, şehrin iş insanlarını bir araya getirmek, ihracatın artmasına ve şehrin kalkınmasına, dış ticaret hacminin artmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konya Sanayi ve teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan da birer konuşma yaparak, Konya'da ihracatı artırma çalışmalarını anlattı.

Konya ihracatına ilişkin düzenlenen panel ile devam eden programa, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, ihracatçı iş insanları, sektörle ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel

İhracat konya

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