Konya haberleri... Yunak Belediyesi'nden aşure ikramı Konya gelişmesine göre Yunak Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Yunak Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Yunak Çarşı Camisi Meydanı'nda, cuma namazı sonrası gerçekleştirilen programda, vatandaşlara belediye personeli tarafından aşure ikram edildi. Belediye Başkanı Ali Konak, aşure ikramının geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bu vesileyle muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, ülkemiz ve dünya üzerinde yaşanan tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyorum."ifadesini kullandı. Güncel AA / Abdulkadir Uysal Güncel Haberler

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