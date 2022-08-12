Konya haberleri | Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartalı, kırmızı listede

Konya yerel gündem haberine göre DÜNYA Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, 'en tehlike altında' olan türlerden bozkır kartalının Türkiye'deki yaşam alanlarının korunması için uluslararası çalışma başlatıldı.

DÜNYA Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, 'en tehlike altında' olan türlerden bozkır kartalının Türkiye'deki yaşam alanlarının korunması için uluslararası çalışma başlatıldı. Proje koordinatörü olan uzman biyolog Cansu Özcan, Türkiye'de sağlıklı ürediği düşünülen 12 çift bozkır kartalı bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de kartalların yaşamı, popülasyonu, karşılaştıkları tehditler ve korunmasına yönelik yıllardır çalışmalar yürüten uzman biyolog Cansu Özcan, bozkır kartallarının korunması için Macar Kuş Araştırmacıları (Macaristan BirdLife) ile birlikte koruma ve araştırma çalışması başlattı. 'Bozkır Kartalı Koruma Tanıtımı' isimli çalışma kapsamında bilim insanları ve doğa film yapımcılarından oluşan, 'Yırtıcı Kuşların Araştırılması ve Korunması-RAPCON (Raptor Conservation)' unvanıyla ekip oluşturuldu. Bu kapsamda, nesli tehlike altındaki türlerle ilk çalışma için bozkır kartalı seçildi.

Nesli tehlike altındaki türlere dair ilk yerel eğitimleri başlattıklarını da anlatan Cansu Özcan, bunun zaman içinde yaygınlaşacağını ve artık bölgesel korumanın güçleneceğine inandıklarını kaydetti. Özcan, "RAPCON ekibi olarak köy okullarında bozkır kartalı resim yarışması düzenledik. Türün yaşam alanında bulunan köylere bilgilendirme posterleri ve broşürler dağıttık. Çocuklar arasında yapılan resim yarışmasında ilk kez bozkır kartalı resmeden çocuklara yine bozkır kartalı temalı hediyeler dağıtıldı" dedi.