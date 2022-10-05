Konya haberleri | Seydişehir Kaymakamı Pişkin makama bisikletle gitti Güncel Haberler Konya haberi: Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sabah işe giderken makam aracı yerine bisikleti tercih etti. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sabah işe giderken makam aracı yerine bisikleti tercih etti. Kaymakam Pişkin'i bisiklet üzerinde gören ilçe halkı şaşırdı. Pişkin, sosyal medya paylaşımında, "Sağlık için hareket şart. Bisiklet de bir ulaşım aracıdır. Türkiye'nin ilk bisiklet yolu Seydişehir'de yapılmıştır. Bisiklet kullanımının yaygın olduğu ilçemizde, bisiklet yollarımızı artırmamız, genişletmemiz gerekir." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Deniz Pişkin Seydişehir Güncel Haberler

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