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Konya haber... Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Konya haber: Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ahmet Ali Çelik (35) idaresindeki 19 AE 054 plakalı otomobil, Kemal Çınar (59) yönetimindeki 42 EB 742 plakalı otomobille Seydişehir - Beyşehir kara yolunun Akçalar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, yaralanan araç sürücüleri ile araçta bulunan Mustafa Çınar ve Paulına Anna Çınar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Çınar Konya Güncel Haberler

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