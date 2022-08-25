Konya haber... Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya haber: Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ahmet Ali Çelik (35) idaresindeki 19 AE 054 plakalı otomobil, Kemal Çınar (59) yönetimindeki 42 EB 742 plakalı otomobille Seydişehir - Beyşehir kara yolunun Akçalar Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada, yaralanan araç sürücüleri ile araçta bulunan Mustafa Çınar ve Paulına Anna Çınar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Çınar Konya Güncel Haberler

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