Konya haberleri: Seydişehir'de trafik kazası 1 ağır 2 yaralı
Edinilen Konya gelişmesine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Can Ahmet Kaynak (19) idaresindeki 42 K 0532 plakalı otomobil Seydişehir - Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kazada araç sürücü Kaynak ile araçta bulunan Mahmut Ülgen (22) yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan Kaynak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / Kadriye Coşkun - Güncel