Konya haberleri! Seydişehir'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Konya haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki 42 CVC 47 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü S.B. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel