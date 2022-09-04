Konya haberleri! Seydişehir'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Konya haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. S.B. idaresindeki 42 CVC 47 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü S.B. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Konya Güncel Haberler

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