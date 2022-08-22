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Konya haberleri! Seydişehir'de Açık Hava Sinema Günleri sona erdi

Konya haberleri! Seydişehir'de Açık Hava Sinema Günleri sona erdi

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Konya yerel gündem haberine göre Seydişehir Belediyesi tarafından 15-21 Ağustos'ta Milli İrade Meydanında düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri, "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmi ile sona erdi.

Seydişehir Belediyesi tarafından 15-21 Ağustos'ta Milli İrade Meydanında düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri, "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmi ile sona erdi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilginin gösterildiği açık hava sineması etkinliğinde "Gladiyatör", "Beyaz Balina", "Çiçek Abbas", "Cennetin Krallığı", "Cesur", "Ters Yüz" ve "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmleri bir hafta boyunca vatandaşların izlemine sunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kültürel ve sosyal etkinliklerimizle sizlerin sosyal hayatına dokunmayı, sizlerle bir arada olmayı amaçlıyor, birlik ve beraberliğimize katkı sağlıyoruz. Sinemanın insanları birleştiren, bir araya getiren bir araç olduğuna inanıyorum. Hem bu kültürü yaşatmak hem de sizlerin sosyal hayatına dokunmak amacıyla açık hava sineması etkinliğini sizlerle buluşturduk." dedi.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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