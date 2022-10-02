Konya haberleri... Savatra Antik Kenti, Konya'nın en önemli markalarından olacak

Konya'da Savatra Antik Kenti'ndeki Roma Tiyatrosu ve bulunan mozaikli yapıyla ilgili çalışmalar devam ederken, kazılarda Konya'ya ve Türkiye'ye kültür varlığı açısından önemli eserler kazandırılması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kazı çalışmaları devam eden Savatra Antik Kentinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Roma Tiyatrosu ve mozaikli alanda yapılan inceleme gezisinin ardından Savatra Antik Kenti Kazı Başkanı İlker Işık, kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin destekleriyle çalışmaların devam ettiğini ifade eden Işık, "İlk etapta tiyatroda kazı çalışmalarına başladık ve kazı çalışmaları sırasında oturma basamaklarını da ortaya çıkartmaya başlıyoruz. Burada ayrıca yaklaşık 160 metrekarelik alan üzerinde büyük bir mozaikli tabanla karşılaştık. Mozaik genel itibariyle sağlam durumda. Buluntulara göre geç Roma erken Bizans örnekleri sunmakta. Zenginliğin ve asaletin ve kentin gücünün sembollerinden biri olan mozaikli yapıyla karşılaşmaktan dolayı çok mutlu olduk. İnşallah hem Büyükşehir Belediyemizin hem de Karatay Belediyemizin verdiği desteklerle şehrimize ve ülkemize kültür varlığı açısından önemli eserler kazandırma niyetindeyiz" dedi.

"Hedefimiz destinasyon sayımızı artırmak"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Burası Yağlı Bayat Mahallemiz. Merkeze yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan bir alan. Aynı zamanda Kapadokya yolu üzerinde ve turizmin uğrak yerlerinden bir tanesi. Hedefimiz turizmde zaten bir marka olan şehrimizi daha ileriye götürebilmek. Bu anlamda destinasyon sayımızı artırmak. Burası da turizmin yeni bir destinasyonu olacak inşallah. Savatra Antik Kentinde çok değerli bulgulara şahitlik ediyoruz. Burası çok özel bir alan. Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle kazı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kazı ekibimize, hocalarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimize katkı sunmaya devam ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Konya'ya katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Konya'nın 10 bin yıllık bir şehir olduğunu, Çatalhöyük'ten başlayarak insanların her dönemde önemli yerleşim alanlarından birisi konumunda olduğunu hatırlatan Başkan Altay, bunun bulgularının da gün geçtikçe yapılan kazılarda ortaya çıkmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Konya'nın bir sanayi ve tarım şehri olduğunu ama son dönemde yapılan çalışmalarla artık bir turizm şehri olma noktasında hızla ilerlediğini vurgulayan Başkan Altay, "Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız Konya ziyaretinde ifade etti; Konya'nın turizmden aldığı payın artırılması, bu vesilesiyle insanların kazançlarının artırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve Konya ekonomisinin gelişmesiyle ilgili ciddi bir süreç yürütüyoruz. Bu süreci, Turizm Master Planı çerçevesinde tüm Türkiye'ye örnek bir şekilde bakanlığımızın desteğiyle yürütüyoruz. Birçok şehirden turizmle ilgili konularda insanlar Konya'da ne yapıldığını görmek için yaptığımız işleri ziyaret ediyor. Çatalhöyük'te çok önemli bir karşılama merkezi yapıyoruz. Yine Boncuklu Höyük'te Karatay Belediyemiz bir çalışma yürütüyor. Selçuklu Belediyemiz Sille'de bir çalışma yürütüyor. Karatay Belediyemizin Lavanta Bahçeleri, Meram Belediyemizin Meram Bağları var, Büyükşehir olarak Mevlana civarında bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bunların hepsi bir üst ölçek planın parçaları olarak yürüyor. İnşallah yakın zamanda sizlere bu yapmış olduğumuz işleri, büyük resmin bir parçası olarak da anlatmayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Savatra bundan sonra Konya'nın en önemli markalarından biri olacak"

Savatra Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarındaki emeklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Kılca'ya ve Kazı Başkanı İlker Işık'a teşekkür eden Başkan Altay, "Çok kısa sürede burada çok önemli eserler çıktı. Ayrıca başta muhtarımız olmak üzere mahalle halkının da çok yoğun bir desteği var. İnşallah buradan çok güzel işler çıkacak. Karatay Belediye Başkanımız bizi buraya ilk getirdiğinde o kadar heyecanla anlattı ki biz de mutlaka işin içinde olmamız gerektiğine karar verdik. Büyükşehir Belediyemiz, Karatay Belediyemiz, Selçuk Üniversitemiz ve Müze Müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. Ortaya çıkan antik tiyatro, son bulunan mozaikler ve 1071'den önce Türkler ifadesinin geçtiği ilk taş kabartma gibi çıkacak eserler hepimizi heyecanlandırdı. Kazı faaliyetlerindeki finansmanımıza devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel şeyler bulmayı ümit ediyoruz. Savatra bundan sonra Konya'nın en önemli markalarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

Konya'nın Karatay ilçesi sınırlarında Bozdağ Milli Parkının Doğu eteklerinde kurulmuş olan bir askeri garnizon kenti olan Savatra Antik Kenti içerisinde büyük bir höyük yer alırken, geçmişi 5 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Anadolu'da ilk Türk isminin geçtiği yazıt Savatra Antik Kentinde bulundu. 2021 yılında başlatılan çalışmalarda Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin destekleriyle Roma tiyatrosu ve mozaikli alanlar üzerinde kazı çalışmaları yapılıyor.

(Arda Akın Akkoca/İHA)