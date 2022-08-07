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Konya haberleri | Meteorolojiden Konya'nın batısı için sağanak uyarısı

Konya haberleri | Meteorolojiden Konya'nın batısı için sağanak uyarısı

Konya haberler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Konya'nın batı çevrelerinde ilerleyen 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak, yerel olarak kuvvetli olacak.

Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mümin Altaş - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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