Konya haberleri! Konya Valiliğinden 2022 KPSS adayları için "Geçici Kimlik Belgesi" duyurusu Konya bölgesinden gelen habere göre Konya Valiliği, 2022 KPSS sınavında kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı çıkartmak isteyen adaylar için "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi amacıyla Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleriyle ilgili açıklama yaptı. Konya Valiliği, 2022 KPSS sınavında kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı çıkartmak isteyen adaylar için "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi amacıyla Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleriyle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Adaylar için 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi amacıyla 31 Temmuz Pazar 07.00-14.30 saatlerinde Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Nüfus müdürlükleri, 6 Ağustos Cumartesi 07.00-14.30 saatleriyle 7 Ağustos Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde Meram İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır." bilgisi aktarıldı. Güncel AA / Havva Dereağzı Konya Valiliği Meram KPSS Güncel Haberler

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