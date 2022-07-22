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Konya haberleri | Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı Antalya'da gözaltına alındı

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Konya haberleri | Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı Antalya'da gözaltına alındı

Konya haberleri... Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı O.Y, Antalya'da gözaltına alındı.

Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı O.Y, Antalya'da gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görevden uzaklaştırılan savcı O.Y'nin Antalya'daki evinde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı O.Y, daha sonra Konya'dan gelen polis ekibine teslim edildi.

Operasyon

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021'de düzenlediği operasyonda bir araçtan 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdiği operasyonun şüphelisinin Adana'da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A. olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise C.A'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana'da görevli savcı O.Y'ye ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

O.Y'nin, soruşturma kapsamında, 5 Temmuz'da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polis memurlarından M.B.Y. ile de Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

Operasyonlar kapsamında 4'ü polis 14 zanlı tutuklanmıştı.

HSK 2. Dairesi 11 Mayıs'ta savcı O.Y'yi görevden uzaklaştırmış, yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında HSK müfettişlerince savcı O.Y'nin meslekten ihracı teklif edilmişti.

AA / Gülsem Adam - Güncel

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