Konya haberleri | Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya yerel gündem haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Ramzi Hachmi idaresindeki 07 AUY 263 plakalı ticari araç Seydişehir- Konya kara yolu Karabulak Kavşağı'nda Emirhan A. yönetimindeki 34 CUT 961 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak devrildi. Sürücü Ramzi Hachmi ile araçtaki Emma Hachmi, Mecnmı Najoua, Beun Evelien yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Tragger Konya Güncel Haberler

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