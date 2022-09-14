Konya haberleri | Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı Güncel Haberler Edinilen Konya haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde parayla büyü yaptığı ve sözde muskalar yazdığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Konya'nın Ereğli ilçesinde parayla büyü yaptığı ve sözde muskalar yazdığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin insanları kandırarak parayla büyü yaptığı ve dini duyguları istismar ederek sözde muska yazdığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerce, A.Y.G'nin (44) evinde yapılan aramada, bir cep telefonu, 38 muska, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazılar bulunan kağıt parçaları ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Havva Dereağzı Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ereğli Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya haberleri | Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.