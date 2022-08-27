Konya haberleri! Konya'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya gündem haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Yunus A. ve Murat Ş. ise Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan Murat Ş, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şüpheli S.G'yi yakalamak çalışma başlattı. Saldırgana ait olduğu belirtilen minibüs ise mezarlık arkasındaki caddede terk edilmiş halde bulundu. Zanlıyı yakalamak için yürütülen çalışma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar Hisarcık Beyşehir Konya Güncel Haberler

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