Konya haberleri... Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Güncel Haberler Konya gelişmesine göre Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerindeki 7 adresten ayakkabı çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, incelediği kamera görüntülerinden, şüphelinin C.K. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı. Son iki ayda 3 bin lira değerinde ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Savaş Güler Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Meram Konya Güncel Haberler

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