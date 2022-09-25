Konya haberleri | Konya'da drift yapan sürücülere 25 bin 598 lira ceza kesildi Güncel Haberler Konya haber: Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye ceza uygulandı. Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye ceza uygulandı. Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesinde öğle saatlerinde iki aracın drift yapması kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyaya ve haber sitelerine yansıması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu sürücüler tespit edildi. Toplam 25 bin 598 TL ceza kesilen sürücüler Z.D. ve S.D. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Taner Aydın Konya Güncel Haberler

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