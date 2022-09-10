Konya haberleri... Konya'da balkondan düşen bebek yaralandı
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Konya haberler... Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 16 aylık bebek yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 16 aylık bebek yaralandı.
Hacıakif Mahallesi Şehit Ali Yaylalı Sokak'ta yaşayan Suriyeli ailenin bebeği N.E.A, 4 katlı apartmanın birinci katından düştü.
Başını taşa çarparak yaralanan bebeği, babası Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan bebek, başında çatlak tespit edilince kent merkezindeki başka hastaneye nakledildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel