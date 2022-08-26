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Konya haberleri... Konya'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

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Konya haberleri... Konya'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

Edinilen Konya haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alparslan Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında oturan Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu H.M. açık olan pencereden sarkarak düştü.

Çocuğun düştüğünün fark edilmesi üzerine çevredekiler 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalenin adından H.M, kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Alparslan Mahallesi Konya Güncel Haberler

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