Konya haberleri! Ilgın Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor

Konya gündem haberi: Ilgın Belediyesi tarafından sürdürülen yol asfaltlama, çevre düzenleme ve kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Ilgın Belediyesi tarafından sürdürülen yol asfaltlama, çevre düzenleme ve kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2021'de hedeflenen ve gerçekleştirilen 250 bin metrekare kilitli parke taşı çalışmasının, 2022'de 400 bin metrekare olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, göreve geldiği günden itibaren 56 mahallenin tamamında çalışmaları dengeli şekilde yürütecek yatırımların yapıldığını bildirdi.

Ertaş, belediye olarak durmadan en iyisi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asfalt, kilitli parke taşı ve yama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2022'de hedefimiz olan 400 bin metrekare kilitli parke taş çalışmasının tamamlanması için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın destekleriyle merkeze uzak mahalle yollarımızda sathi asfalt kaplama ve uzun yıllardır yapılmayan Ilgın Şeker Fabrika'sının 6 kilometrelik yolunun asfalt çalışmasını tamamladık."