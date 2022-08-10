Konya haberleri: Filistin ve Cezayir Başbakanları Konya'da 'Filistin ulusal uzlaşı dosyasını' görüştü

Konya haberleri... Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Cezayirli mevkidaşı Eymen bin Abdurrahman ile Filistin ulusal uzlaşı dosyasını ve siyasi gelişmeleri ele aldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Cezayirli mevkidaşı Eymen bin Abdurrahman ile Filistin ulusal uzlaşı dosyasını ve siyasi gelişmeleri ele aldı.

Iştiyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada iki liderin Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılışında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Cezayir'in Filistin meselesi için gösterdiği çabadan övgüyle bahsedilirken, Filistinli grupların toplantılarının Cezayir'in himayesinde yapılması meselesinin görüşüldüğü aktarıldı.

Iştiyye ve Bin Abdurrahman 1-2 Kasım'da Cezayir'de yapılacak ve "Filistin" adını taşıyacak 31. Arap Zirvesi'nde başarılı sonuçların çıkmasının gerekliliğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Cezayirli mevkidaşını siyasi gelişmeler hakkında bilgilendirerek, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik ihlallerine değindi.

Cezayir Başbakanı ise iki ülkenin kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu ve ikili iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Cezayir'in Filistin davasını destekleyen kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Bin Abdurrahman, Cezayir'de düzenlenecek Arap Zirvesi'nde Filistin davasının odak noktası olacağını yineledi.

Filistinli gruplar Cezayir himayesinde bir araya geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 Aralık 2021'de Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelmişti. Tebbun, görüşmenin akabinde düzenlenen basın toplantısında, "Yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya karar verdik." demişti.

Gazze'deki gruplar, 12 Aralık'ta yaptıkları açıklamalarda Cezayir'in, Filistinli grupların katılacağı bir diyaloğa ev sahipliği yapma girişimini memnuniyetle karşılamıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra 31 Ocak 2022'de, ülkesinin ev sahipliğini yaptığı Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecinin başladığını söylemişti.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları 3 Mart'ta Cezayir'in ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'nin 1-2 Kasım'da düzenlenmesini onaylamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas lideri İsmail Heniyye de yıllar sonra ilk kez 7 Mayıs'ta Cezayir'de bir araya gelmişti.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ile Fetih hareketleri arasında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen yıllarda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.