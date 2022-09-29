Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haberleri | Bozkır'da aileler pekmez kaynatmaya başladı

Güncel Haberler

Konya haberleri | Bozkır'da aileler pekmez kaynatmaya başladı

Konya haberi... Bozkır'a bağlı Hamzalar mahallesinde Acar ailesi beraber çalışarak geçimlerini kendilerine ait bağlarından elde ettikleri üzüm ve pekmezlerden sağlıyor.

Bozkır'a bağlı Hamzalar mahallesinde Acar ailesi beraber çalışarak geçimlerini kendilerine ait bağlarından elde ettikleri üzüm ve pekmezlerden sağlıyor.

Mehmet Acar, bağ bozumu mevsiminin geldiğini belirterek, "Kendi emeğimiz olan ve meşhur Hamzalar pekmezimizi yapıyoruz. Bağdan üzümlerimizi topladıktan sonra üzümlerin şırasını yani özünü çıkarıyoruz. Özünü çıkardığımız şırayı özel toprağımızla kestirip dinlendiriyoruz. Dinlenen şırayı kaynatıp tekrar dinlendirmeye alıyoruz." dedi.

Özel toprakla kestirilen ve dinlendirilen şıranın pekmez yapımına hazır olduğunda 6-7 saat kaynattıklarını anlatan Acar, 6 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez elde ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Yakup Çetin - Güncel

Mehmet Acar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title