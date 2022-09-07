Konya haberleri! Beyşehir'den kısa kısa

Konya haberlerine göre Beyşehir'den bu yıl tıp fakültelerine 19, hukuk fakültelerine ise 11 öğrencinin yerleştiği bildirildi.

Beyşehir'den bu yıl tıp fakültelerine 19, hukuk fakültelerine ise 11 öğrencinin yerleştiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında başarılı olarak tercih ettiği farklı yükseköğretim kurumlarına yerleşen çok sayıda öğrenci olduğunu belirterek, "Bu yıl sınavlar sonucunda ilçemiz adına önemli başarılar geldi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Konuk, "Öğrencilerimiz içerisinde 19 tane tıp fakültesine yerleşen isimler var. Yine ilçe birincimiz olan öğrencimiz Boğaziçi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti. Bunun yanı sıra 11 öğrencimiz de farklı üniversitelerin hukuk fakültelerine yerleşti. Bu yıl diş hekimliği fakültesi de yine revaçta olan okullardı. 11 öğrencimiz de diş hekimliği fakültelerine yerleşti. Ayrıca, bilgisayar, elektrik ve elektronik, uçak ve mekatronik mühendisliği fakültelerini de tercih eden öğrencilerimiz oldu. 25 öğrencimiz bu mühendislik okullarına yerleşti." diye konuştu.

Konuk, Beyşehir'den 49 öğrencinin de eğitim fakültelerine yerleştiğini dile getirdi.

Beyşehir Gölü'nden 41 bin metre eski ağ toplandı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nü çok önemsediklerini belirtti.

Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde balık neslinin korunmasına yönelik olarak her yıl 15 Mart-15 Haziran'da üç ay boyunca su ürünleri av yasağı ilan edildiğini hatırlattı.

Gölde korumaya yönelik çalışmaların yanı sıra balıklandırma ve gölde eski ağların kirlilik oluşturmaması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Ergin, "Bu kapsamda bugüne kadar gölden eski, atıl kalmış 41 bin metre eski ağ toplanmıştır. Biz Beyşehir Gölü'nü önemsiyoruz, önemsemeye de devam edeceğiz. Beyşehir halkının ve burada avcılık yapan tüm kooperatiflerin, birliklerin ve sivil toplum kuruluşlarının da önemsediğini biliyoruz. Bu yönde de bize her zaman yardımcı oluyorlar. Biz onlarla birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Konya'daki yetim öğrenciler Beyşehir'i gezdi

Konyalı yetimlerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri, ilmi ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaları için Konya İHH, yerel yönetimlerin de destekleriyle "hatıra yaz okulları" projesi başlattı.

Akıl ve zeka oyunlarının yanısıra, sportif faaliyetler, sohbet programları, geleneksel çocuk ve sokak oyunları, kültürel, sanatsal, doğa ve gezi programlarına da katılan öğrenciler, dolu dolu bir yaz dönemi geçirdi.

Bu kapsamda yetim öğrenciler için Beyşehir'e gezi düzenlendi.

Yetim öğrenciler, Beyşehir'de göl üzerinde gerçekleştirilen tekne gezisine katılırken, tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni de ziyaret etti.

Beyşehir'de doğa yürüyüşü de yapan öğrenciler, farklı etkinliklerle eğlence dolu bir gün geçirdi.